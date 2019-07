Domadder schléisst sech Europa der Nato an den USA un, déi wëllen, datt Russland verschidden nei Rakéitesystemer zerstéiert.

D'EU fuerdert Russland op, sech un den INF-Vertrag fir Ofrëschtung ze halen. Déi nächst Deeg géifen déi lescht Chance fir den Dialog bidden a fir déi noutwenneg Mesuren z'ergräifen, fir dee wichtege Pilier an der europäescher Sécherheets-Architektur, esou sot d'EU-Chefdpilomatin Federica Mogherini.

Den Accord iwwer Mëttelstreckesystemer leeft an zwou Wochen Ufank August automatesch aus. Russland an d'USA hate schonn ausgesat. Béid Säite reprochéiere sech géigesäiteg, d'Bestëmmungen ze blesséieren. Fir de Vertrag nees opliewen ze loossen, fuerderen d'Nato an d'USA vu Russland, verschidden nei Rakéitesystemer ze zerstéieren.