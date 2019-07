Knapp 24 Stonne virum Vott vum Europaparlament, ob d'Ursula von der Leyen nächst EU-Kommissiounspresidentin gëtt oder net, sinn d'Wierfele nach net gefall.

An och d'Lëtzebuerger Europadeputéiert si sech nach net all doriwwer am Kloren, wéi si en Dënschdeg den Owend ofstëmme wäerten, fir de Fall, dass dee Vott net verluecht gëtt.

E Méindeg am spéide Moien hunn déi 6 europäesch Volleksvertrieder hir Vuen duergeluecht an déi sinn ënnerschiddlech.

AUDIO: Wiel vu von der Leyen / Reportage Eric Ewald

De Charel Goerens huet nach ëm Bedenkzäit gebieden, als éischt soll d'Ursula von der Leyen all déi oppe Froe beäntweren. Dem DP-Politiker no sinn d'Staats- a Regierungscheffe responsabel fir d'Situatioun, an där mer sinn.

De Christophe Hansen sot, hannert dem Prinzip vum Spëtzekandidat ze stoen. D'EU-Bierger hätte méi Demokratie gewollt. Dowéinst wier et schrecklech, datt de Conseil déi gréissten demokratesch Entscheedung aus de leschten 10 Joer torpedéiert huet. Den CSV-Vertrieder huet erkläert, mat Bauchwéi Jo ze stëmmen.

An den Ae vum Tilly Metz muss de Klimawandel eng absolut Prioritéit vun der nächster Kommissioun sinn. An do wëll déi nei méiglech Presidentin eng Resolutioun vum EU-Parlament schonn nees änneren, dat zum manner gudde fir d'Klima. Déi gréng Politikerin kann d'nach däitsch Ministesch dofir net ënnerstëtzen.

Dem Nicolas Schmit léisst d'Prozedur vu bis elo e batteren Nogeschmaach. Et interpelléiert den LSAP-Vertrieder och, datt déi Leit, déi sech als grouss Gewënner vum Prozess gesinn, déi sinn, mat deenen d'LSAP net vill gemeinsam huet, wéi Orban an anerer. Well de Rechtsstaat d'Fëllement vum europäeschen Eenegungsprozess wär.

D'Monica Semedo vun der DP gesäit ee vun de Knackpunkten am Ophiewe vun der Unanimitéit a Steierfroen, wou de System bis elo gutt funktionéiert huet a Kompromësser geschloss goufen. Et wier kontraproduktiv, fir d'Unanimitéiet opzehiewen.

Och fir d'Isabel Wiseler vun der CSV ass de Spëtzekandidate-System am Sënn vu méi Demokratie an et schued, dass et gelaf ass, wéi et gelaf ass. Esou hätt de gréisste Grupp sollten de Kommissiounspresident stellen an esou hätt den Här Timmermans President vum Parlament kéinte ginn.