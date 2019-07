Et geet ënnert anerem ëm d’Fro wéi ee Libyen weiderhi kann a wäert ënnerstëtzen.

D’EU-Ausseministere sinn e Méindeg zu Bréissel beieneen, wou d’Flüchtlingsfro nees emol dominéiert.

T’geet ënnert anerem ëm d’Fro wéi ee Libyen weiderhi kann a wäert ënnerstëtzen. Deem Land, vu wou aus déi meeschte Refugiéen hire Wee iwwert d’Mëttelmier a Richtung Europa sichen.

An engem Interview mat der däitscher Zeitung „Die Welt“, hat de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn d’läscht Woch gefuerdert dass d’EU méi Drock op Libyen misst maachen, fir besser mat de Migranten ëm ze goen, déi am Mier opgegraff ginn. Déi gi bis ewell nämlech nach ëmmer a Militärlageren ënnerbruecht. Des Lager kéinte ganz séier d'Zil vu militäreschen Attacke ginn. Dofir missten déi betraffe Leit an Opfänkstrukture vum UN-Flüchtlingswierk an der Internationaler Organisatioun fir Migranten ënnerbruecht ginn, sou de Jean Asselborn.

Hannergrond ass jo en ëmstriddenen Deal tëscht der EU a Libyen, dass Flüchtlingen, déi am Mëttelmier opgegraff ginn, zeréck an dat nordafrikanescht Land bruet ginn.