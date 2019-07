Et gëtt mat engem ganz knappe Resultat gerechent.

D'Europaparlament stëmmt en Dënschdeg den Owend um 18 Auer iwwert d'Nominatioun vun der Ursula von der Leyen als nei Presidentin vun der EU-Kommissioun of. Am Parlament gëtt mat engem äusserst knappen Ausgang gerechent. Déi däitsch CDU-Politikerin muss op eng Majoritéit vun op d'mannst 374 Stëmme vun den am ganzen 747 Mandater kommen. Hier Nominatioun stéisst allerdéngs an direkt verschiddene Fraktiounen op Widderstand. Vun de Moien néng Auer un steet d'Ursula von der Leyen nach eemol am Plenarsall zu Stroossbuerg den Deputéierte Ried an Äntwert. Debatt soll bis de Mëtteg daueren. D'Sozialdemokraten, déi mat 153 Deputéiert déi zweetgréisste Fraktioun am Parlament stellen, wëllen no der Debatt nach eemol intern iwwert hier Positioun beim Votte diskutéieren. Den Ament sinn Deputéiert an där Fro nach gespléckt. Virun allem déi 16 SPD-Deputéiert si strikt géint d'Nominatioun vun der däitscher Verdeedegungsministesch.

Wat déi 6 Lëtzebuerger Europadeputéiert uginn, sou dinn och si sech schwéier mat der Nominatioun vun der Ursula von der Leyen. Gëscht hunn si virun der Press nach eemol betount, dass si d'Prozedur, wéi d'EU-Spëtzeposte besat goufen, onglécklech fannen.

Déi zwee CSV-Europadeputéiert Isabel Wiseler a Christophe Hansen hunn duerchblécke gelooss, dass si, trotz Bedenken, en Dënschdeg fir déi däitsch Verdeedegungsministesch stëmmen. Ee kategoreschen "Nee" gëtt et vun der grénger Europadeputéiert Tilly Metz. Si bedauert, dass d'Ursula von der Leyen sech net fir déi ambitiéis Klima- an Ëmweltziler, déi di Gréng hunn, wëll asetzen. Manner däitlech huet sech den LSAP-Europadeputéierten Nicolas Schmit ausgedréckt. Ob hien haut fir d'CDU Politikerin stëmmt oder net, huet hien net beäntwert. Mat der Prozedur wier hie jiddwerfalls net averstanen, sou de fréiere Minister. Nach net decidéiert sinn iwwerdeems déi zwee DP-Europadeputéiert Monica Semedo a Charles Goerens. Et géifen nach vill Froen opstoen, sou déi zwee liberal Politiker. D'Ursula von der Leyen steet der liberaler Fraktioun en Dënschdeg nach eemol Ried an Äntwert.

Schonn e Méindeg hat si virun den Deputéierten eng ganz Partie Konzessioune gemaach a souguer hire Récktrëtt als Verdeedegungsministesch annoncéiert, fir hirer Nominatioun nach méi Importenz ze ginn. Gëtt si gewielt, trëtt d'Ursula von der Leyen den 1. November d'Successioun vum Jean-Claude Juncker un. Fält si duerch, da muss de Conseil vun den EU-Staats- a Regierungscheffe bannent engem Mount eng nei Propose maachen.

De Votte den Dënschdeg den Owend ass geheim. D'Auszielung vun de Stëmmziedele ka bis 20 Auer daueren.

Kuerz virun der Ofstëmmung iwwert d'EU Kommissiounscheffin Ursula von der Leyen huet den EVP-Fraktiounschef Manfred Weber een dréngenden Appell un d'Sozialdemokrate gemaach, fir d'CDU-Politikerin ze stëmmen. Mir brauche keng Oppositioun, mä de Wëllen zesummen eppes opzebauen, sou de Manfred Weber den Dënschdeg de Moien am ZDF-Morgenmagazin. Hien huet d'Kritiker vun der Ursula von der Leyen opgeruff, hir den Dënschdeg de Moien nozelauschteren, wa si sech am Plenum zu Stroossbuerg nach eemol fir hir Kandidatur staark mécht. Si géif an deem Kontext kloer Messagen iwwert d'Rechtsstaatlechkeet vun Ungarn a Polen op den Dësch leeën. Den Dënschdeg den Owend bräicht ee Stabilitéit fir Europa, sou de Fraktiounschef vun der Europäescher Vollekspartei. Hie selwer war Spëtzekandidat vun den europäesche Konservativen fir de Poste vum EU-Kommissiounschef, konnt sech bei den EU-Staats- a Regierungscheffen awer net duerchsetzen. Si hunn amplaz déi däitsch Verdeedegungsministesch Ursula von der Leyen noméiert. Ee Schrëtt, dee vun de Sozialdemokrate schaarf kritiséiert gëtt.

D'SPD-Europadeputéiert Katarina Barley bleift bei hirem kategoreschen Nee. Mat der Nominatioun hätten d'EU-Staats- a Regierungscheffen de Prinzip vum Spëtzekandidat bewosst iwwergaangen, sou d'Barley den Dënschdeg de Moien am ZDF-Morgenmagazin. De Conseil kéint dee Prinzip awer net einfach an d'Dreckskëscht geheien. Et géif hei méi wéi ëm just eng Personalfro, mä ëm Demokratiséierung vun der EU goen. Wann d'Entwécklung eng Kéier an déi falsch Richtung geet, wier dat net méi ze redresséieren, huet d'SPD-Politikerin gewarnt. Si huet eng gemeinsam Léisung vum Conseil a vum Parlament gefuerdert. Wéi eng Kompromësspropos kéint ausgesinn, huet d'Katarina Barley net gesot.