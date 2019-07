D'Europaparlament huet en Dënschdeg den Owend iwwert d'Nominatioun vun der Ursula von der Leyen als nei Presidentin vun der EU-Kommissioun ofgestëmmt.

Mat 383 Jo- an 327 Nee-Stëmmen ass déi 60 Joer al fréier däitsch Verdeedegungsministesch als Nofolgerin vum Jean-Claude Juncker gewielt ginn. Op d'mannst 374 ware gebraucht ginn.

Si ass déi éischt Fra op deem Posten.

Félicitations @vonderleyen! Endlich steht die erste Frau an der Spitze der @EU_Commission. This job is a huge responsibility and a challenge. I am sure you will make a great President. Willkommen zu Hause! 🇪🇺 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) July 16, 2019

Den 1. November soll d'Ursula von der Leyen d'Successioun iwwerhuelen. Ma virdru muss si sech nach emol dem EU-Parlament stellen.

Pro-europäesch an engagéiert war d'Ried vun der CDU-Politikerin um Dënschdeg de Mueren. D'Ursula von der Leyen ass virop op gréng Themen, ewéi de Klimaschutz agaangen an huet betount, datt Europa bis 2050 klimaneutral soll sinn a si als Kommissiounspresidentin an hiren éischten 100 Deeg am Amt dat éischt europäesch Klimagesetz virleeë wëll.

Déi fréier däitsch Verdeedegungsministerin war awer och op d'Sozialdemokraten agaangen, mat Sujeten wéi d'Steieren op Digitalkonzerner an d'Fuerderung no engem Mindestloun an all den EU-Länner.

AUDIO: Ursula Von der Leyen am Europaparlament

Reaktiounen

D'Tilly Metz huet direkt no der Annonce an engem Communiqué reagéiert. Beim Vott hunn déi Gréng mat Nee fir d'Kandidatin Ursula von der Leyen gestëmmt. D'Europadeputéiert Tilly Metz betount, datt een awer elo net dowéinst géif alles blockéieren oder boykottéieren. Et wëll ee mat der neier Kommissiounspresidentin zesummeschaffe fir virunzekommen.

Kramp-Karrenbauer gëtt nei Verdeedegungsministerin

Um Dënschdeg den Owend koum d'Nouvelle vun der Dpa, dass d'CDU-Cheffin Annegret Kramp-Karrenbauer iwwerraschenderweis nei Verdeedegungsministerin gëtt.