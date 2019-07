Am September hätt den Asteroid "2006QV89" sollen eise Planéit treffen.

D'Gefor virun engem Asteroid, dee riskéiert hat, op der Äerd anzeschloen, ass eriwwer. Dee bis zu 50 Meter grousse Brocke mam Numm "2006QV89" wäert eise Planéit net treffen, heescht et vun der Europäescher Raumfaartagence ESA.

Et hat geheescht, den Asteroid hätt eng Sprengkraaft vu ronn 100 Hiroshima-Bommen. Mat engem Teleskop am Chile gouf Uganks Juli op engem spezifesche Punkt d'Streck vum Asteroid observéiert. Wier hien do opgedaucht, wier e mat der Äerd kollidéiert. Vum betraffenen Asteroid wier awer näischt ze gesi gewiescht, heescht et vun der ESA.

E kéint eventuell am September 2023 nach eemol der Äerd méi no kommen. De Brocken hätt eise Planéit am September kënnen treffen. D'Chance fir eng Kollisioun louch der ESA no bei 1 zu 7.299. Sou grouss Steng aus dem Weltall vun dëser Envergure kënne grousse Schued uriichten.

Am Satellitte-Kontrollzenter vun der Europäescher Raumfaartagence zu Darmstadt ginn den Ament knapp 870 Objete registréiert, déi méiglecherweis d'Äerd an den nächsten 100 Joer kéinten treffen.