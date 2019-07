Den amerikaneschen Online-Gigant soll Donnéeë vun onofhängegen Händler genotzt hunn, déi bei Amazon hir Produiten ubidden.

An engem Communiqué huet déi europäesch Kommissärin fir Konkurrenz, Margrethe Vestager, e Mëttwoch annoncéiert, dass eng formell Enquête géint Amazon géif lancéiert ginn. Bei der Kommissioun huet een den amerikaneschen Online-Händler am Verdacht, géint d'Reegele vum europäesche Konkurrenzrecht ze verstoussen.

Den Online-Händler verkeeft op sengem Site selwer Produite, ma bitt och eng Verkafsplattform fir aner Händler mam Numm "Marketplace" un. Ënnert anerem géif elo dës Duebelroll vun Amazon als Verkafsplattform an als Eenzelhändler méi genau ënnersicht ginn, esou d'Vestager an hirem Schreiwes.

Amazon soll Donnéeë vun onofhängegen Händler, déi iwwert den Amazon-Site hir Produite verkafen, fir eegen Zwecker genotzt hunn.

D'Vestager, déi mat hirer Ekipp an der Vergaangenheet d'Geschäftspraktike vun Apple, Facebook, Google an och scho vun Amazon ënnersicht hat, gouf schonn dacks vum US-President kritiséiert. Zum Beispill Enn Juni hat hien hir virgeworf d'USA ze haassen, well si scho géint eng Rei amerikanesch Entreprise Strofe verhaangen huet.

Amazon léist iwwerdeems matdeelen, dass ee mat der Kommissioun wéilt kooperéieren a weider wéilt haart schaffen fir Entreprise vun alle Gréissten ze ënnerstëtzen.

De Verdacht: Iwwert hir "Marketplace" géif Amazon permanent Informatiounen iwwert d'Aktivitéiten op där Plattform sammelen, a kéint doduerch genau suivéieren wéi, wat, wéini a firwat Leit ënnerschiddlech Produite géife kafen. Sollt dat de Fall sinn, géif Amazon seng dominant Positioun um Marché onfair ausnotzen, heescht et vun der Kommissioun.

Esou eng Enquête ze lancéieren géif natierlech net heeschen, dass d'Entreprise wierklech géint Konkurrenzrecht verstouss hätt.

Sollt d'Kommissioun allerdéngs jugéieren, dass Amazon illegal Donnéeë gesammelt a fir eegen Zwecker genotzt hätt, kéint si Strofen an Héicht vu bis zu 10 Prozent vum Ëmsaz vun Amazon fuerderen.

2017 gouf schonn eng Kéier géint Amazon ermëttelt. Deemools gouf den Online-Gigant forcéiert 250 Milliounen Euro u Lëtzebuerg ze bezuelen, déi d'Entreprise u Steiervirdeeler kritt hätt.

Och Google gouf schonn e puer Mol vun der Kommissioun veruerteelt. Zum Beispill wéinst dem Abus vun der dominanter Stellung um Marché vum Smartphone-System Android huet Google 4,34 Milliarden Euro misse berappen.