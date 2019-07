D’Claudia Kollwelter kuckt nach emol zeréck op de Vott am Parlament a wërft an engems och e Bléck no vir, wéi et elo viru geet.

Als éischt Fra an der Geschicht vun der Europäescher Unioun ass d'Ursula von der Leyen nei Presidentin vun der EU-Kommissioun zu Bréissel. Dat nodeems si sech en Dënschdeg zu Stroossbuerg bei engem knappe Vott duerchsetze konnt.

AUDIO: Wéi geet et weider fir d'Ursula von der Leyen?

D’Erliichterung war der Ursula von der Leyen en Dënschdeg aus dem Gesiicht ofzeliesen, wéi d’Resultater vum Vott am Parlament annoncéiert goufen. 52% hu Jo gestëmmt, 48% Nee. E Resultat, dat zwar duergeet fir de Poste vun der Kommissiounspresidentin, dat allerdéngs och drop hiweist, datt d’Parlament gespléckt ass an et fir déi däitsch CDU-Politikerin eng schwéier Aufgab gëtt, fir déi Ënnerscheeder erëm ze vereenen.

An déi Spléckung gëtt et net just global bannent dem Parlament, mä och bei eenzele Parteien, wéi de Sozialdemokraten, wou een Drëttel géint an de Rescht fir si gestëmmt hunn. Déi knapp Majoritéit ass méiglecherweis just erreecht gi mat de Stëmme vun Euroskeptiker a britesche Parlamentarier, déi nom Austrëtt vu Groussbritannien net méi hannert der Presidentin stinn.

War et also e staarken oder schwaachen Ausgangspunkt fir d’Ursula von der Leyen? A wéi sëtzt si sech an Zukunft am Parlament duerch, wann et ëm gréisser Reforme geet?

Engagéiert an iwwerzeegt war hir Ried en Donneschdeg de Moie virum Vott. An déi Iwwerzeegung fir Europa ze stäerken, huet si och dono ervirgestrach.

Kritik gouf et trotzdeem vu ville Säiten, souwuel virdru wéi dono.

Vill Skepsis vis-a-vis vun der Kandidatin war jo schonn am Virfeld ze héieren, well si keng Spëtzekandidatin war. Op deem Punkt huet d’Parlament versot a sech de Staats- a Regierungscheffe geschloe ginn.

D’Verspriechen, déi d’Ursula von der Leyen dem Parlament gemaach huet, hu schlussendlech awer genuch Deputéiert iwwerzeegt oder iwwerriet, fir en Faveur vun hir ze stëmmen.

Elo gëllt et déi Verspriechen och ëmzesetzen an dofir ze suergen, fir erëm méi Stabilitéit ze kréien. D’Ursula von der Leyen muss de Programm fir déi nächst 5 Joer ausschaffen an hir Ekipp vu Kommissären zesummestellen.

An do wëll déi nei Kommissiounspresidentin sech fir méi Gläichberechtegung asëtzen a fuerdert d’EU-Länner op, all Kéiers eng Fra an e Mann als EU-Kommissär ze proposéieren. Dat gëllt dann och fir d’LSAP, déi nieft dem Nicolas Schmit och eng Fra designéiere muss. Nach waarden d’Sozialisten den offizielle Bréif vun der Ursula von der Leyen of, ier si sech domadder ausenanersetzen.

Am Oktober muss d’Europaparlament déi nei Kommissioun integral confirméieren.