Déi Europäesch Kommissioun ass zur Conclusioun komm, dass Qualcomm Dumping bedriwwen huet. Qualcomm huet direkt Revisioun géint dës Decisioun ageluecht.

Déi Europäesch Kommissioun huet eng Strof a Milliounenhéicht géint den amerikanesche Chip-Produzent Qualcomm verhaangen. D'Entreprise hätt Smartphones an Tablets net käschtendeckend verkaaft, esou d'Argument vun der Kommissioun. Iwwert dee Wee hätt den US-Konzern dee fréiere britesche Konkurrent Icera vum Marché verdrängt.

D'EU-Competitiounskommissärin Margrethe Vestager huet erkläert, dass d'Strategie vu Qualcomm Competitioun an Innovatioun um Marché am Wee steet an d'Auswahl fir d'Verbraucher reduzéiert.

© AFP

Tëscht 2009 an 2011 hat Qualcomm 60 Prozent vun de Parts de marché fir eng bestëmmten Zort Chippen. Andeems d'Entreprise déi Chippen net käschtendeckend un déi chinesesch Firmen Huawei an ZTE verkaaft huet, hätt Qualcomm dee jonke Konkurrent Icera vum Maart verdrängt, heescht et vun der Kommissioun.

D'Strategie wier um Enn och opgaangen. Am Mee 2011 gouf Icera vun der US-Entreprise Nvidia iwwerholl.

Qualcomm huet iwwerdeems erkläert wëlle géint d'Decisioun vun der Kommissioun virzegoen.

De Betrib soll 242 Milliounen Euro, dat heescht ronn 1,27 Prozent vum Ëmsaz vu Qualcomm am leschte Joer, un d'Kommissioun bezuelen.

D'Kommissioun däerf Strofe vu bis zu 10 Prozent vun de globalen Ëmsätz verhänken. Déi offiziell Enquête wier iwwer véier Joer gelaf an dobäi wier Qualcomm net kooperativ gewiescht.

Qualcomm gouf scho méi dacks wéinst Verstéiss géint Kartellrecht erwëscht. Am Mee hat zum Beispill en US-Geriicht festgestallt, dass d'Firma Konkurrenz um Marché „ofwiergt“.