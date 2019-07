Den italieneschen Inneminister Matteo Salvini warnt Däitschland a Frankräich virdrun, d'Flüchtlingspolitik vun der europäescher Unioun eleng ze bestëmmen.

"Et geet duer mat Decisiounen, déi nëmmen zu Paräis an zu Berlin geholl ginn" schreift de Salvini op senger Facebook-Säit, wou och e Bréif fir de franséischen Inneminister dobäi ass.



Et kéint net sinn, datt déi franséisch an déi däitsch Regierung d'Migratiounspolitik an der europäescher Unioun bestëmmen an dobäi d'Fuerderungen ignoréiere vun deene Länner, déi am stäerkste betraff sinn, kritiséiert de Salvini an nennt Italien a Malta als Beispiller.

Italien wier op alle Fall net méi bereet, alleguer d'Migranten z'akzeptéieren, déi an Europa ukommen.



Zeilen, déi e Sonndeg publizéiert ginn, een Dag virun engem informelle Rendezvous vun den europäeschen Inneminister zu Paräis.