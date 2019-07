D'Ursula von der Leyen gëtt en Dënschdeg de Mëtteg zu Paräis vum franséische President Emmanuel Macron empfaangen.

Déi däitsch Politikerin war d'lescht Woch am Europaparlament als Nofolgerin vum Jean-Claude Juncker gewielt ginn. Den 1. November kéint si domat an der Geschicht vun der EU déi éischt Fra un der Spëtzt vun der Kommissioun ginn. Den Emmanuel Macron hat sech schonn am Virfeld kloer fir d'Ursula von der Leyen als nei EU-Kommissiounspresidentin ausgeschwat.