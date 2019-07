An engem Bréif huet déi designéiert Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen vu Lëtzebuerg gefuerdert, datt eng Fra soll nominéiert ginn.

Also net wéi ugangs ugeholl, eng Fra oder e Mann.



RTL géintiwwer huet de Vize-Premier Etienne Schneider awer ënnerstrach , dat ee sech un de Koalitiounsaccord wäert halen a wéi geplangt den Nicolas Schmit vun der LSAP nominéieren.



De Premier Xavier Bettel hat jo d’Regierung den 11. Juli informéiert, datt déi designéiert Presidentin vun der EU Kommissioun Ursula Von der Leyen géing fuerderen, datt déi 28 europäesch Regierungen all Kéiers eng Fra an e Mann proposéieren.