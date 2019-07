D'Police zu Moskau hat bei enger Demonstratioun vun der Oppositioun, déi net autoriséiert war, iwwer 1.000 Mënsche festgeholl.

D'Europäesch Unioun huet d'Gewalt an d'Verhaftunge vun iwwer 1.000 Demonstrante bei enger Manifestatioun zu Moskau veruerteelt. D'Gewalt wär disproportionéiert gewiescht géint friddlech Manifestanten, déi just hir fräi Meenung hätte wéilten ausdrécken, sou eng Spriecherin vun der EU. Déi fundamental Rechter, och d'Recht sech ze versammelen, wären an der russescher Verfassung verankert a sollen och geschützt ginn, sou d'EU.

