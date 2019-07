Dat seet de Michael Gove, dee chargéiert ginn ass, fir Groussbritannien op en haarde Brexit virzebereeden.

Déi nei britesch Regierung vum Boris Johnson geet dovunner aus, datt et e Brexit ouni Accord mat der europäescher Unioun gëtt. Dat huet de Michael Gove, dee chargéiert ginn ass, fir Groussbritannien op en haarde Brexit virzebereeden, an der Sunday Times e Sonndeg geschriwwen. D’Positioun vu London wier folgend: et hofft een, datt d’EU den Accord mat Groussbritannien nei verhandelt, mä et geet een dovunner aus, datt d’EU dat weiderhi refuséiert.

En Austrëtt aus der EU ouni Accord iwwert déi zukünfteg Relatioun mam Kontinent ass vun dohier ëmmer méi probabel.

Den 31. Oktober leeft de verlängerten Delai fir de Brexit of.