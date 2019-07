Nodeems zwou Associatioune geklot hunn, huet den Europäesche Geriichtshaff um Méindeg de Moien tranchéiert.

D'Gesetz, duerch dat d'Liewensdauer vun den Atomkraaftwierker Doel 1 an Doel 2 verlängert gouf, ass ugeholl ginn, ouni datt déi néideg Ëmweltimpaktetüde gemaach goufen. D'Gesetz kéint awer a Kraaft bleiwen, wann et eng reell a schlëmm Menace géif ginn, datt d'Stroumversuergung anescht géif ënnerbrach ginn. Dat hält den europäesche Geriichtshaff a sengem Uerteel fest.

Hannergrond

2003 gouf an der belsch e Plang opgestallt, fir lues a lues aus der Atomenergie erauszeklammen. Deemno dierfe keng nei Atomkraaftwierker gebaut ginn an déi aktiv Reaktere missten no 40 Joer a Betrib ausgemaach ginn. D'Zentralen Doel 1 an Doel 2 op der belsch-hollännescher Grenz bei Antwerpen hätten allen zwee missen 2015 ophalen Elektresch ze produzéieren.

Enn 2015 huet dat belscht Parlament allerdéngs e Gesetz gestëmmt, duerch dat d'Liewensdauer vun deenen zwou Zentralen ëm 10 Joer, also bis 2025, verlängert gouf. Dat war verbonne mat gréisseren Aarbechte vu 700 Milliounen Euro, duerch déi d'Zentrale sollte moderniséiert ginn an duerch déi d'Sécherheetsnorme sollte garantéiert ginn.

Eng ëmstridden Decisioun, géint déi zwou belsch Ëmweltorganisatiounen, Inter-Environnement Wallonie a Bond Beter Leefmilieu Vlaanders, beim Verfassungsgeriicht geklot hunn. Si hu sech dobäi op international Konventiounen an europäesch Direktive beruff. D’Verfassungsgeriicht huet den Europäesche Geriichtshaff gefrot, fir ze decidéieren, op eng Ëmweltetüd am Virfeld néideg gewiescht wier.

Arrêt Europäesche Geriichtshaff

Jo, seet den EuGH. Wat den Impakt op d'Ëmwelt ugeet, wieren d'Aarbechten un den Zentrale vergläichbar mam Opmaache vun den Zentralen, dowéinst hätt eng Ëmweltimpaktetüd misse gemaach ginn. Doduerch, datt d'Zentralen esou no bei der belsch-hollännescher Grenz sinn, hätt iwwerdeems eng Etüd iwwert d'Grenzen ewech misse gemaach ginn.

Am Fong hätten dës Etüde scho misse gemaach ginn, iert d'Gesetz ugeholl gouf, elo mussen se dann nogeholl ginn. Wuel gesäit d'Direktive Ausname vir, d'Konditiounen dofir wieren awer net erfëllt gewiescht.

Den Europäesche Geriichtshaff hält fest, datt d'Gesetz dierft a Kraaft bleiwen, an d'Atomkraaftwierker domat a Betrib, wann et e reellen a schlëmme Risiko gëtt, datt d'Stroumversuergung soss ënnerbrach gëtt, a keng Alternativen. Dëst awer nëmme bis d'Ëmweltimpaktetüd nogeholl ginn ass.