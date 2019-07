Den Europäesche Geriichtshaff huet de Méindeg de Moien een Uerteel geholl a punkto Facebook-"Like"-Knäppchen op Internetsitten.

Duerch dëse Like-Knäppche ginn nämlech Informatiounen iwwer den Utilisateur gesammelt, déi dann un d'Entreprise Facebook an Irland weidergeleet ginn an dat ouni, dass den Utilisateur dovunner weess an esouguer wann den Utilisateur Facebook guer net benotzt.

Dofir ass de Gestionnaire vun engem Internetsite elo mat responsabel, wat mat deenen Donnéeë geschitt. Den Utilisateur muss also am Virfeld säin Accord ginn, dass dës Informatiounen dierfe gesammelt an u Facebook weidergeleet ginn.