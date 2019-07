De Roaming, deen zanter Summer 2017 europawäit a Kraaft ass, bréngt et, virun allem wat de Gebrauch vum mobillen Telefonsreseau ugeet.

Esou benotze Leit, déi op der Rees oder soss am Ausland ënnerwee sinn, rezenten Donnéeë vun der EU-Kommissioun no bal 4 Mol méi hiren Handy wéi virdrun, fir domat am Internet ze surfen.

Och hei am Land ass d'Iwwerdroe vun Daten nom Ewechfale vun de Roaming-Fraise substantiell an d'Luucht gaangen an zwar ëm ee Fënneftel tëscht 2017 an 2018, wou et iwwer 25.300 Terabyte waren.

Den Handy gëtt am Ausland och méi benotzt, fir ze telefonéieren, wëll d'Roaming-Käschten ewechgefall sinn: hei geet Rieds vun enger Hausse vu ronn engem Zéngtel op 1.300 Milliounen telefonéiert Minutten.

Dës Chiffere liwwert de Kommunikatiounsminister Xavier Bettel op Basis vun enger parlamentarescher Fro vum LSAP-Deputéierte Mars Di Bartolomeo.

Anescht wéi ee vläicht kéint mengen, ass den Ëmsaz vun den GSM-Operateuren tëscht 2017 an 2018 och an d'Luucht gaangen an zwar dem ILR no ëm 2,3%.