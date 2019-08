D'europäesch Agence fir d'Protektioun vun de Baussegrenzen soll Mënscherechtsverletzungen toleréieren a souguer selwer géint d'Mënscherechter verstoussen.

Wann et stëmmt, sinn et dramatesch Revelatiounen, déi den ARD-Politmagazin "report München" gemaach huet. Sou soll déi europäesch Agence fir d'Protektioun vun de Baussegrenzen "Frontex" Mënscherechtsverletzungen toleréieren a souguer selwer bei Expulsiounen géint d'Mënscherechter verstoussen. Wéi et am Bericht heescht, géife sech des Virwërf duerch Honnerte vun interne Frontex-Dokumenter beleeë loossen. De Politmagazin huet des zesumme mam britesche Guardian an engem Recherchezenter ausgewäert.

Deemno géif Frontex d'Aen virun exzessiver Gewalt zoumaachen, déi un den europäesche Grenzen vun nationale Grenzbeamten ausgefouert gëtt. D'Frontex-Rapporten dokumentéieren no Informatiounen vu "report München" ënnert anerem d'Mësshandlung vu Flüchtlingen, Hetzjuegten mat Hënn an Attacken mat Pefferspray un den europäesche Baussegrenzen. D'Virwërf bezéie sech ënnert anerem op Beamten a Bulgarien, Ungarn an a Griicheland.