Aner Problemer déi am sougenannten Eurobarometer genannt goufen sinn zum Beispill d'wirtschaftlech Situatioun an den Terrorismus.

D'Mënschen an Europa maachen sech nach ëmmer méi Suergen iwwer d'Migratioun ewéi iwwer de Klimawandel. Dat geet op alle Fall aus engem rezente Sondage vun der EU-Kommissioun ervir.

34 Prozent vun de Befroten hunn d'Awanderung als ee vun zwee Haaptproblemer an der EU genannt. De Klimawandel dogéint hu just 22 Prozent vun de Bierger uginn. D'EU-Kommissioun weist awer och doropshin, dass d'Bewosstsinn fir de Klimawandel an der leschter Zäit staark eropgaangen ass.

