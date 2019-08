Dat geet vun der Ekonomie bis bei d'Appreciatioun an de Respekt vun den demokratesche Reegelen.

Dat ass eng vu ville Konklusiounen am neisten Eurobarometer-Sondage.

Eppes emol direkt kloergestallt: D'Lëtzebuerger si mat Ofstand nach ëmmer mat déi gréisste Supporter vun der europäescher Unioun.

Mä deen Trend ass omnipräsent an der EU, wann et ëm d'Vertrauen an d'Regierungen oder déi national Parlamenter geet, déi ominéis Polit-Verdrossenheet läit an 20 Länner bannent der EU ënner 50%.

A Litauen trauen 72% den europäeschen Institutiounen. Heiheem ëmmerhin nach 59%. An 23 EU-Staaten hunn d'Leit ee positiivt Bild vun der europäescher Unioun. Do stécht besonnesch Zypern ervir mat engem Plus vun 11 Prozentpunkten.

Manner wéi 20% vun den Europäer hunn ee schlecht Bild vun der europäescher Unioun. Neierdéngs sinn d'Leit an der EU och nees méi optimistesch, wat d'Zukunft betrëfft mat 61%. D'Iren stinn do mat 85% ganz vir.

55% vun de Leit sinn zefridden mam Funktionéieren vun der Demokratie. Eng Majoritéit ass och iwwerzeegt, bannent den EU-Institutiounen Gehéier ze fannen.

Rekordverdächteg ass d'Iwwerzeegung a Saachen Wirtschafts-a Wärungsunioun mat 76%. Wann een d'Leit freet, wat d'EU an hiren Ae bruecht huet, soen 3 vu 4 Europäer, dass et d'Ofschafe vun de bannenzege Grenzen ass. Do sinn d'Lëtzebuerger mat 93%.

Bei all deem Hurra-Europa hunn d'Leit awer och Suergen an do stinn de Klima-Changement, d'Wirtschaft, de Chômage an d'Präisdeierecht relativ vir. De Sujet Immigratioun kënnt just op 17%.

Eis Gemeinschaftswärung an der EU huet den Ament esou e grousse Support wéi nach ni virdrun. 76% vun den Europäer gesinn den Euro als eng positiv Saach un.

94% vun de gefrotene Leit aus Lëtzebuerg soten dobäi, dass déi ganz positiv wier. Dat ass den héchsten Taux ënnert de Memberlänner. An Holland beispillsweis läit déi Zouversiicht ëmmerhin nach bei 90%. A Spuenien oder a Frankräich just bei 26, respektiv 29%.