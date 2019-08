Wat déi aktuell Debatte an Däitschland, iwwert ee méi héijen TVA-Taux um Fleesch betrëfft, huet sech elo den EU-Kommissär Günther Oettinger agemëscht.

Hien huet virun engem nationale Cavalier Seul gewarnt. Fleesch wier een elementaart Nahrungsmëttel am europäesche Bannemaart. Wann d'Fleesch an Däitschland géif däitlech méi deier ginn, géif et an den Nopeschlänner d'selwecht bëlleg bleiwen, sou den Oettinger an engem Interview mat den Zeitungen vun der Funke Mediengruppe.

Eng Hausse vun der TVA vu 7 op 19% géif och sécherlech net dofir suergen, dass d'Leit manner Fleesch konsuméieren, sou den EU Kommissär. D'Leit géifen dann éischter vu Bio op konventionellt Fleesch ëmklammen, gëtt de Günther Oettinger zitéiert. Entspriechend Propose wiere "reng Symbolpolitik".

Den EU-Kommissär sot och, dass sou eng Propose sozial gesi misst a Fro gestallt ginn. Kanner aus sozial schwaache Familljen kéinten op eemol net méi anstänneg mat Grondnahrungsmëttel versuergt ginn.