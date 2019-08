Den neie britesche Regierungschef huet Annoncéiert, d'EU och ouni Deal wëllen ze verloossen. Géint en "No-Deal" hat d'Parlament awer scho gestëmmt.

Vill Politiker a Groussbritannien wëllen den No-Deal verhënneren, ma fir den neie Premier ass et kloer, datt een d'Europäesch Unioun spéitstens den 31. Oktober wäert verloossen. Mat engem Deal, oder ouni.

Den aktuellen Deal, deen déi fréier Regierungscheffin Theresa May mat der EU ausgeschafft hat, war jo dräi Mol am britesche Parlament duerchgefall. Fir seng Pläng vun engem No-Deal duerchzeféieren, hat de Boris Johnson nach wäerten der Campagne, fir Partei- a Regierungschef ze ginn, uklénge gelooss, datt hien noutfalls d'Ënnerhaus géif opléisen an esou den No-Deal-Brexit ouni d'Parlament géif duerchzéien.

Vun de Member vum Parlament kënnt dann och elo d'Fuerderung, datt den Johnson déi traditionell Summerpaus misst ofbriechen, fir de Brexit intensiv virzebereeden. U sech géif d'Paus nach bis den 3. September daueren. D'Deputéiert wëllen awer léiwer elo ouni Paus bis den 31. Oktober weiderschaffen.