Zanter Méint schwätze Brexit-Géigner iwwer dramatesch Suitten, déi en net gereegelten Austrëtt aus der EU fir d'britesch Populatioun kéint hunn

D'Regierung huet elo eng Etüd an Optrag ginn an do gëtt virun e Konsequenze gewarnt.

AUDIO: Suitte vum Brexit / Reportage Claudia Kollwelter

Wéi et schéngt rechent Groussbritannien mat Enkpäss vu Liewensmëttel, Medikamenter a Bensin. Donieft geet d'Regierung dovun aus, datt d'Häfe wärend e puer Méint wäerten zesummebriechen, datt d'Sozialkäschten ëmmer weider klamme wäerten an datt et zu enger haarder Grenz mat der Republik Irland komme wäert. Dat schreift d'Sunday Times, déi sech op bis ewell geheim gehalen Dokumenter vun der Regierung baséiert.



Den zoustännege Minister fir d'Brexit-Preparatiounen Michael Glove sot, datt d'Dokument den absolut schlëmmste Fall géif beschreiwen. Aner Membere vun der britescher Regierung bezeechnen d'Etüd als iwwerdriwwen.



Dem geleakten Dokument no géifen Douaneskontrollen an extrem Staue fir Camionen a Südengland dozou féieren, datt manner frësch Liewensmëttel vum europäesche Festland a Groussbritannien kéimen. Britesch Patiente missten méi laang op Medikamenter, wéi Insulin oder Impfstoffer géint d'Gripp, waarden. En net gereegelten Austrëtt géif och zu Retarde fir Passagéier un EU-Fluchhäfen, am Eurotunnel an an der Hafestad Dover um Äermelkanal féieren. Un der Grenz tëscht der Republik Irland an dem briteschen Nordirland gëtt mat schwéiere Protester gerechent, heescht et weider an der Sunday Times.



Iwwer 100 Deputéiert hunn de Weekend de Premierminister Boris Johnson an engem Bréif dozou opgeruff, d'Parlament séierst méiglechst aus der Summerpaus ze huelen.

Et gëtt ëmmer méi wahrscheinlech, datt Groussbritannien Ënn Oktober ouni Ofkommes aus der Europäescher Unioun austrëtt. Den Johnson fuerdert No-Negociatiounen, d'EU refuséiert allerdéngs all Zort vun Ännerunge vum Deal.