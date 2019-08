D'Inflatioun an der Eurozon, déi am Juni 2019 nach bei 1,3% louch, ass am Juli op 1% erofgaangen.

Sou niddreg war d'Präisdeierecht net méi zanter November 2016. Am Juli louch d'Inflatioun zu Lëtzebuerg mat 1,6% liicht iwwert dem Duerchschnëtt vun der Eurozon.



Dës Zuelen huet Eurostat e Méindeg verëffentlecht. Links PDF: Detailer am Communiqué vun der Eurostat