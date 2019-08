Hien hat et am Virfeld annoncéiert. E Méindeg huet den neie britesche Premier Boris Johnson effektiv e Bréif un den EU-Rotspresident Donald Tusk geschéckt.

De Boris Johnson freet am Bréif, dass de Brexit mat der EU soll nei verhandelt ginn. En Austrëttsofkommes hätt fir seng Regierung iewescht Prioritéit.

Den ominéise Backstop, also déi ëmstridde Grenzreegelung fir Nordirland, wier fir hie keng Optioun, schreift den Johnson. Dëse wier ondemokratesch a géif déi britesch Souveränitéit blesséieren. En Interim-Verbleif an der Zoll-Unioun géif et Groussbritannien och onméiglech maachen, eng eegestänneg Handelspolitik ze maachen.

Bis ewell hat d’EU jo sämtlech No-Verhandlungen zum Brexit-Deal, deen et mam Theresa May gouf, jo ëmmer refuséiert.