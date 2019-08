Haaptsächlech soll hei iwwert den Artikel 17, fréier den Artikel 13, vun den Droits d'auteurs diskutéiert ginn.

Et soll ee Groupe de dialogue op d'Bee gestallt ginn, dat am Kontext vun der Direktiv iwwert ënnert anerem d'Droits d'auteur, do spezifesch dem Artikel 17. E Mëttwoch huet d'EU-Kommissioun dofir decidéiert, datt si eng sougenannte Consultatiounsprozedur wëll lancéieren.

Bis den 18. September sollen elo d'Fournisseure vun Zerwisser, vun Auteursrechter, Konsumenteschützer an och Vertrieder op EU-Niveau d'Kommissioun wësse loossen, ob si un esou engem Dialog interesséiert wieren. Wéi et vun der europäescher Autoritéite heescht, wéilt een am Dialog déi bescht méiglechst Léisunge fir d'Applikatioun vum Artikel 17, fréier Artikel 13, vun der Direktiv fannen.

De Communiqué

Bruxelles lance un appel à manifestation d'intérêt relatif à la directive sur les droits d'auteur (29.08.2019)

Communiqué par: ministère de l'Économie Dans le cadre de la directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (2019/790), adoptée le 26 mars 2019, la Commission européenne a entamé, le mercredi 28 août 2019, une procédure de consultation en lançant un appel à manifestation d'intérêt en vue de constituer un groupe de dialogue visant l'article 17.

L'article 17 a pour finalité de mettre en place un cadre légal pour l'utilisation de contenus protégés par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.

Les discussions qui émaneront de ce groupe de dialogue alimenteront les orientations de la Commission sur l'application de cet article.

Les organisations représentatives des parties prenantes concernées, notamment les représentants au niveau de l'UE des titulaires de droits, des fournisseurs de services de partage de contenu en ligne et des consommateurs, d'utilisateurs et d'organisations de défense des droits fondamentaux, sont invités à participer à ce dialogue en renvoyant le formulaire de candidature en ligne jusqu'au 18 septembre 2019.