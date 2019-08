Zu Helsinki setzen um Freideg d'EU-Ausseminister zesummen, fir doriwwer ze diskutéieren. Och d'Westbalkanlänner sinn hei invitéiert.

Et geet virun allem drëm, op Bäitrëttsverhandlunge mat Nordmazedonien an Albanien sollen ufänken. Obwuel d'EU-Kommissioun et bei béide Länner recommandéiert, waren d'Ausseminister sech am Juni net eens ginn, an haten d'Decisioun eng zweete Kéier verréckelt. Elo wëlle si sech bis Oktober eens ginn.

Donieft diskutéieren d'Chefdiplomaten iwwert d'Entwécklung an der Arktis.