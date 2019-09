De Brexit-Negociateur vun der europäescher Unioun, de Michel Barnier gleeft net drun, datt e Brexit ouni Accord nach verhënnert ka ginn.

An engem Artikel an der britescher Zeitung "Sunday Telegraph" sot de Barnier, d'Backstop Reegel, déi d'Regierung zu London refuséiert, misst et ginn, fir d'Integritéit vum EU-Marché ze sécheren an eng oppe Grenz tëscht Irland an Nordirland ze garantéieren.

De britesche Premierminister Boris Johnson wëll, datt säi Land noutfalls ouni Austrëttsaccord den 31. Oktober d'EU verléisst.