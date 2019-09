D'EU-Kommissioun huet dëse Budget fir d'EU-Memberstaate virgesinn, wann et am Oktober zu engem ongereegelte Brexit komme sollt.

Dëst hunn d'EU-Vertrieder de Mëttwoch zu Bréissel confirméiert.

Ronn 600 Milliounen Euro kommen aus dem EU-Solidaritéitsfong, op deen normalerweis just bei Ëmweltkatastrophen, wéi Äerdbiewen oder Iwwerschwemmungen, zeréckgegraff gëtt. Weider 180 Milliounen Euro ginn aus engem anere Fong geholl.

D'Memberstaate kënnen eng finanziell Ënnerstëtzung fir d'Grenz- an Douaneskontrollen ufroen an och Hëllef fir Entreprisen an Employéeën, déi vum haarde Brexit getraff sinn.

Ofgesi vun de 780 Milliounen Euro si weider Zomme fir Wirtschaftsberäicher wéi d'Fëscherei an d'Landwirtschaft virgesinn, wann et zu engem No-Deal-Brexit komme wäert.

All Ufroe ginn Enn 2020 gepréift, sou en EU-Vertrieder.