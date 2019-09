Duerch Bedruch, falsche Rechnungen a cessation de paiement sinn den EU-Länner 2017 ronn 137 Milliarden Euro un TVA-Recetten duerch d'Fanger gaangen.

Dat huet d'EU Kommissioun en Donneschdeg zu Bréissel annoncéiert. Däitschland huet esou 25 Milliarden Euro verluer, dat si ronn 10 Prozent.

Am Verglach, Schweden, Lëtzebuerg an Zypern haten ëmmer nëmmen ee Verloscht vun engem Prozent. Dee gréissten huet dogéint Rumänien gemaach. Do si 36 Prozent vun den TVA-Recetten, mat deene gerechent gouf, net beim Fiskus ukomm.