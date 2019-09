Déi designéiert Kommissiounspresidentin Ursula Von der Leyen erkläert en Dënschdeg, wéi si sech d'Aarbechtsopdeelung déi nächst fënnef Joer virstellt.

E Méindeg goufe schonn d'Nimm vun de proposéierte Kommissäre bekannt. Dorënner sinn eng Partie Nominatiounen, déi fir déi eng oder aner Diskussioun dierfte suergen. Ma d'Ekipp vun der Ursula Von der Leyen muss um Enn integral vum Europäesche Parlament gutt geheescht ginn. Do virdru mussen déi eenzel Kandidaten den Europadeputéierten an den zoustännege parlamentaresche Kommissioune Ried an Äntwert stoen.

AUDIO: Von der Leyen presentéiert Ekipp - Reportage Maxime Gillen

Zanter Woche gëtt spekuléiert wie wéi eng Dossiere wäert kréien. An dës Pronosticke ginn ëmmer méi konkret. Fir Lëtzebuerg geet jo wéi erwaart de fréiere Minister Nicolas Schmit op Bréissel. Hie soll zoustänneg fir Finanzservicer ginn. En Dossier, dee fir Lëtzebuerg jo net ganz onwichteg ass.

Da wäerten e puer Leit mat derbäi sinn, déi och schonn ënnert dem Jean-Claude Juncker Kommissär waren. Dorënner d'Margrethe Vestager aus Dänemark an de Frans Timmermans aus Holland. Alle béid sollen e Posten als Vizepresident kréien. D'Vestager wier da fir Digitales an den Timmermans fir Klima-Froen zoustänneg.

Och déi tschechesch an iresch Kandidaten si fir zweet mat derbäi.

De Phil Hogan aus Irland soll den Dossier Agrikultur ofginn an dofir dee vum Handel kréien. Grad en Vue vun engem Handelsaccord mat Groussbritannien nom Brexit, kéint hien en interessante Choix si, fir dee Job. Déi tschechesch Kommissärin soll responsabel gi fir d'Stäerke vum Rechtsstaat.

Allerdéngs ass hir Nominatioun net ganz onëmstridden. Ëmmerhin ass si Member vun der selwechter Partei wéi den tschechesche Premier Andrej Babiš, géint deen a sengem Land den Ament eng offiziell Enquête leeft. Hie soll iwwert seng Entreprise EU-Gelder ofgezaapt hunn. Zu Bréissel gëllt d'Vera Jourova a politesche Froen allerdéngs als gréisstendeels onofhängeg vun hirem Premier.

Net ganz onëmstridden ass och d'Nominatioun vum Sylvie Goulard. Déi franséisch Kandidatin soll den Dossier vun der Kompetitivitéit iwwerhuelen. Déi 54-Joer-al fréier Ministesch hätt op alle Fall den néidege Know-How. Si war Beroderin an der Kommissioun vum Romani Prodi a gouf duerno zwee Mol an d'Europaparlament gewielt. 2017 huet si als Defense-Ministesch an der Regierung Macron allerdéngs schonn no knapp engem Mount d'Handduch misse geheien, well eng Enquête géint hir Partei lancéiert gi war. Et besteet de Verdacht, dass de Mouvement démocratique am Europaparlament fiktiv Leit engagéiert hat, déi eng Pai vum Parlament kruten, ma eigentlech fir d'Partei a Frankräich geschafft hunn. D'Enquête a Frankräich leeft zwar nach ëmmer, ma et heescht d'Sylvie Goulard géif net am Fokus vun den Enquêteure stoen. D'Europäescht Parlament huet de Fall iwwerdeems scho laang ofgeschloss. Et hätt kleng administrativ Onreegelméissegkeete ginn, déi weder systematesch nach gewollt waren, an d'Sue wieren zeréck bezuelt ginn, esou déi offiziell Positioun vum Parlament.

Och géint de Kandidat aus Polen géif den Ament ermëttelt ginn. Wéi de "Spiegel" schreift, géif beim europäeschen Anti-Fraude-Büro eng Enquête géint de Janusz Wojciechowski lafen. Dat wéinst Onreegelméissegkeete beim Zeréckbezuele vu Rees-Käschte wärend senger Zäit als Europadeputéierten tëscht 2004 an 2014. Den Ament schafft de 64-Joer-ale Rietskonservative beim Europäesche Rechnungshaff hei zu Lëtzebuerg. Polen soll dee fir si strategeschen Dossier Agrikultur kréien. Déi lescht Joren huet Polen dee gréisste Batz vun den EU-Gelder fir d'Entwécklung vun der Landwirtschaft kritt, déi ronn 40 Prozent vum gesamten EU-Budget ausmaachen.

De Laszlo Trocsanyi, dee fir Ungarn nominéiert gouf, war déi lescht fënnef Joer Justizminister an der Regierung vum Viktor Orban. An där Zäit huet d'EU eng Rei Fäll viru Geriicht bruecht, well Ungarn no an no säi Rechtsstaat geschwächt huet. Als Justizminister huet hien och Recours viru Geriicht ageluecht, géint d'Decisioun fir Migranten a Flüchtlingen op d'Memberstaaten ze verdeelen. Ausserdeem huet hie Verfassungsännerungen op de Wee bruecht, déi Ungarescht Recht iwwert dat vun der EU stellen. Alles Facteuren, déi net onbedéngt op de Profil vun engem Europa-Kommissär passen.