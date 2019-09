Fir déi lescht 6 Wochen, an deenen déi aktuell EU-Kommissioun nach aktiv ass, wëll Rumänien nämlech een neie Vertrieder op Bréissel schécken.

Et handelt sech ëm dee 70 Joer alen Mircea Pascu vun de Sozialdemokraten, deen déi fréier rumänesch Kommissärin Corina Cretu soll ersetzen, déi am Juli als Deputéiert an d'Europaparlament gewiesselt war. Well déi nei Equipe vun der designéierter Kommissiounscheffin Ursula von der Leyen den 1. November ufänkt mat schaffen, géif sech d'Mandatszäit vum Pascu op nëmmen e puer Woche limitéieren. Als Interimskommissär kéim hien awer an de Genoss vun enger Partie Privileegien, dorënner eng héich Pai souwéi weider Uspréch wéi eng liewenslaang Rent. Den nach-EU Kommissiounschef Jean-Claude Juncker hat dowéinst gefuerdert, dass kuerz virun Enn vun der Legislaturperiode dëse vakante Kommissiounsposten net méi nei dierft besat ginn.

De Fraktiounschef vun der EVP Manfred Weber huet een Appell u Rumänien gemaach, op d'Nominatioun vun engem Interimskommissär ze verzichten. Et sollt verhënnert ginn, dass Steiergelder op inacceptabel Manéier verschwent ginn.

Estland war an enger ähnlecher Situatioun. Huet awer drop verzicht elo nach ee Kommissär op Bréissel ze schécken. D'Regierung zu Tallin hat e Méindeg bekannt ginn, dass déi fréier Wirtschaftsministesch Kadri Simson eréischt den 1. November op Bréissel wiesselt, wann déi nei Kommissioun hiert d'Mandat untrëtt.