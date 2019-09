De Vytenis Andriu-Kaitis plaidéiert fir eng Impf-Flicht an deene Länner an deenen d'Impfunge konstant zeréck ginn.

An engem Interview mat der dpa zu Bréissel sot de Litauer, dass all Kand d'Recht drop hätt ze liewen. Dat kéint een net ignoréieren. Wann d'Elteren dat net géife verstoe, misst ee sech froen, wien d'Responsabilitéit iwwerhëlt. Natierlech wier d'Parlament responsabel an d'Regierung. Den EU-Gesondheetskommissär seet awer och, dass a Länner, wou op fräiwëlleger Basis een héijen Impftaux notéiert gëtt, eng Impf-Flicht net néideg wier.

Um Donneschdeg ass zu Bréissel ee sougenannten "Impf-Sommet". D'EU Kommissioun wëll an dem Kontext, zesumme mat der Weltgesondheetsorganisatioun géint ee Réckgang vun den Impfungen an d'Skepsis déi et an Europa géintiwwer dem Impfe gëtt, virgoen. Et wier dëst eng Erausfuerderung mat ville Facetten, sou den zoustännege Kommissär. Op dësem Kongress soll och iwwert d'Ursaache geschwat ginn. Am Zentrum vun der Debatte stinn d'Riedelen, déi relativ einfach ze evitéiere sinn an sech trotzdeem an Europa weider ausbreeden. D'WHO hat an der Regioun Europa am éischten Hallefjoer 2019 ronn 90.000 Fäll registréiert. Dat ware scho méi wéi déi 84.000 Fäll am ganze Joer 2018.