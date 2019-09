An dem 6 Säiten décken Dokument gëtt ënnert anerem viru Protester a Stéierunge vum ëffentleche Liewe gewarnt. Liewensmëttel kéinte knapp ginn.

Et handelt sech ëm een internt Dokument, dat e Mëttwoch den Owend op Drock vum Parlament verëffentlecht gouf. Dat sougenannten "Yellowhammer"-Dokument war schonn de leschte Mount un d'Presse duerchgesickert. Et hält Prognose fest, wat bei engem net gereegelten EU-Austrëtt dierft geschéien.

An dem sechs Säiten décken Dokument gëtt ënnert anerem viru Protester a Stéierunge vum ëffentleche Liewe gewarnt, wouduerch eng sëlleche Poliziste misste mobiliséiert ginn. Et kéint och wéinst ze laange Waardezäiten bei der Manche zu Enkpäss bei Medikamenter kommen. Als Suite dovu kéinte Krankheete bei Déieren ausbriechen, déi och déi mënschlech Gesondheet kéinten a Gefor bréngen. Et gëtt och drop higewisen, dass bestëmmte Liewensmëttel dierfte knapp ginn an dass et zu Hamsterkeef kënnt. A verschiddenen Deeler vum Land kéint och de Sprit knapp ginn.

Wou sinn d'Brexit-Gespréicher tëscht der EU a Groussbritannien drun?

Iwwert de Stand vun den Diskussiounen informéiert um Donneschdeg de Brexit-Negociateur Michel Barnier d'Spëtzte vum Europaparlament. Moies kënnt de Barnier an dem Kontext mam Parlamentspresident David Sassoli an de Fraktiounscheffe beieneen. Dono soll den David Sassoli op enger Pressekonferenz weider Detailer bekannt ginn.

Bedéngt duerch déi verfueren innepolitesch Situatioun a Groussbritannien, huet sech d'EU an de leschte Woche verstäerkt op een net gereegelte Brexit ouni Accord mat London preparéiert. Groussbritannien soll d'EU op den 31. Oktober verloossen. De Premier Boris Johnson wëll de Brexit dee Moment, noutfalls, och ouni Ofkommes mat der Europäescher Unioun duerchzéien. Dat britescht Parlament hat d'lescht Woch awer ee Gesetz gestëmmt, dat ee sougenannten No-Deal-Brexit ausschléisst an ouni Accord mat Bréissel virgesäit, dass den EU-Austrëtt ëm dräi Méint ka verréckelt ginn.