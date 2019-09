Den David Cameron geet och dovunner aus, datt een zweete Referendum méiglecherweis kéint hëllefen.

Hie géif de Brexit-Referendum net bereien, dat sot de fréiere britesche Premier David Cameron der "Times". Hie géif och dovunner ausgoen, datt een Zweeten iwwert de Brexit méiglech wier. Och wann hien d'Ëmfro net géif bereien, esou géif hie sech awer all Dag Suergen ëm d'Zukunft vu sengem Land maachen. Hie géif bedaueren, datt d'Britten nom Referendum an eng ongewëssen Zäit geworf goufen, an d'Bevëlkerung gespléckt wier. "I failed", seet de Cameron am Interview.

2013 hat de Cameron de Referendum ënnert dem Drock vum europaskeptesche Fligel vu senger konservativer Partei zougesot. 2016 konnten d'Britten dunn hir stëmm ofginn. Den David Cameron selwer wollt awer, datt d'Britten an der EU bleiwen.