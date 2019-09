Wat den Hulk méi rose gëtt, wat den Hulk méi staark gëtt, dat sot de britesche Premier an engem Interview mam "Mail on Sunday".

Een Dag viru senger Visitt am Grand-Duché huet de britesche Premier säi Land mam Superheld "Hulk" verglach.

An engem Interview mam "Mail on Sunday" betount de Boris Johnson e Sonndeg nach emol seng Determinatioun, fir datt Groussbritannien den 31. Oktober d’EU verléisst. „Wat den Hulk méi rose gëtt, wat den Hulk méi staark gëtt. Egal wéi fest hie gefesselt ass, kritt hie sech befreit. Dat ass och de Fall vun dësem Land, mir kommen den 31. Oktober eraus", sou de Boris Johnson.

De britesche Premier huet am Interview och behaapt et kéim een an de Verhandlunge mat der EU, fir en neien Accord ze verhandelen, "enorm" gutt virun. Hien hätt ganz gutt Gespréicher mat de Leadere vun der EU iwwert déi kriddeleg Fro vun der nordirescher-irescher Grenz.

Et géing zwar nach vill Aarbecht virum EU-Sommet vum 17. Oktober ustoen, mä hie géing um leschte Sommet virum programméierte Brexit en Accord mat heem huelen.