Geziilt Gewalt géint Judden, Vandaliséierung vu jiddesche Griewer a Synagogen, grad esou wéi verbal Attacken huelen an den Nopeschlänner zou.

Den Antisemitismus fënnt an de leschte Joren nees en Nährbuedem an Europa. Déi Däitsch Bundesregierung huet dofir d'lescht Joer d'Amt vum Antisemitismus-Beoptraagten geschaf. Den Dr Felix Klein war e Méindeg den Owend op Besuch an der Abtei Neimënster fir iwwer d'Thema opzeklären.

Dacks géif de Juddenhaass sech awer och schonn hannert der Kritik un Israel verstoppen, esou den Antisemitismus-Beoptraagte vun der Däitscher Bundesregierung, Dr Felix Klein.

„Der Israel bezogene Antisemitismus ist in allen Europäischen Ländern die Form, die am stärksten ausgeprägt ist. Etwa 40% in Deutschland haben Israel feindliche Ansichten. Es dient eben als Projektionsfläche. Es gilt vermeintlich korrekt gegen Israel zu argumentieren, aber man meint dann letztlich doch die Juden und lebt seinen Judenhass. Da kommt es am häufigsten zu Grenzüberschreitungen. Wenn zum Beispiel Israel als Apartheitsstaat bezeichnet wird. Was überhaut nicht geht, ist dass man Juden in Europa dafür verantwortlich macht, was die israelische Regierung tut. Worauf sie ja gar keinen Einfluss haben als Deutsche oder Luxemburgische Staatsbürger.“



D'Zuel vun Antisemitten ass dem Dr Felix Klein senger Meenung no an de leschte Joren net vill an d'Luucht gaangen.

„Zuverlässige Umfragen gehen von einem Bodensatz vun 15-20% der Bevölkerung aus, die in Deutschland latent antisemitische Einstellungen haben. Aber sie äussern sich eben unverhohlener. Das ist das Neue.

Internet a sozial Medien géifen Hemmschwelle briechen, nei Ausdrocksméiglechkeete bidden a Gläichgesënnter beieneebréngen.

„Dann gibt es starke Angriffe auf unsere Erinnerungskultur, die sekundären Antisemitismus in Deutschland zumindest ausgelöst haben. Also die Abwehr von Schuld, was die Greueltaten der Nazis angeht. Wir haben eine Enthemmung allgemein auch zu konstatieren, wenn wir auf die Musikszene schauen. Antisemitismus im Rap. Und überhaupt auch der politische Diskurs ist verroht.“

Dobäi kéim eng gewësse Gläichgëltegkeet vun de Leit.

„Leider gibt es immer noch viel zuviel Gleichgültigkeit. Und Opfer antisemitischer Übergriffe sagen mir immer wieder: Genauso verletzend wie die eigentliche Tat, ist die Tatsache dass niemend ihnen hilft.“

D'Gesellschaft misst awer opstoen an agräifen, weisen, dass se Intoleranz a Rassismus net toleréiert. Opklärung wär do ganz wichteg, esou den Däitschen Antisemitismus-Beoptraagten.

„Wir müssen aufklären über das Judentum, über die postiven Seiten, die Juden in der europäischen Kulturgeschichte hatten. Wir müssen viel stärker auch aufklären über die Geschichte des Staates Israel. Die Hintergründe, dass Israel nicht delegitimiert wird. Und wir müssen unsere Erinnerungskultur so aufstellen, dass sie Empathie erzeugt.“

Et wier wichteg dës Messagen och u Jonker mat Migratiounshannergrond weiderzeginn. A repressiv a konsequent géint all Form vun Antisemitismus virzegoen, fir e kloert Zeechen ze setzen. Seet de fréieren Diplomat.