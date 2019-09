De Risiko vun engem Brexit ouni Deal, also ouni Accord, bleift ganz „reell”, esou de Jean-Claude Juncker e Mëttwochmoien am EU-Parlament zu Stroossbuerg.

Den EU-Kommissiounspresident sot zwee Deeg no sengem Treffe mam britesche Premier Boris Johnson hei zu Lëtzebuerg, en Accord géing nach ëmmer viraussetzen, datt d’Objektiver vum sougenannte „Backstop” - vum Sécherheetsnetz an der nordirescher-irescher Fro - missten erfëllt ginn. Hien hätt keen emotionaalt “Attachement” fir de Backstop, sou de Juncker. Mä et misst weider garantéiert sinn, datt et nom Brexit keng physesch Grenz op der irescher Insel gëtt, datt d‘Integritéit vum europäesche Bannemaart preservéiert gëtt, an datt d’Kooperatioun an d’Ekonomie tëscht Nordirland an Irland bestoe bleift – ee Kärelement fir de Fridden am „good Friday agreement“ vun 1998.

AUDIO: De Jean-Claude Juncker

De Juncker huet den Johnson invitéiert „konkret an operationell“ Alternativen schrëftlech ze presentéieren. D’EU Kommissioun wier hirersäits bereet Dag a Nuecht a vu Moies bis Owes ze schaffen, sou de Juncker. En Accord wier nach ëmmer erwënscht a méiglech, mee de Kommissiounspresident sot awer och: „Ech sinn net sécher datt dat ons geléngt. Et bleift ons ganz wéineg Zäit. Mä ech sinn iwwerzeegt, datt mir musse probéieren.“

No der Debatte wëllen d'Parlamentarier an enger Resolutioun nach eemol d'Positioun vun der Europäescher Unioun confirméieren. Heiranner gëtt festgehalen, dass et am groussen Intressi vu béide Säiten ass, den Austrëtt gereegelt ofzewéckelen. D'Resolutioun schwätzt sech kloer fir den ausgehandelten Accord aus a plaidéiert géint Ännerungen an der Substanz.

Fir d'Deputéiert wier et awer acceptabel, wann den Austrëttsdatum nach eemol verréckelt gëtt.