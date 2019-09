115 Meter ass en héich, deen neien drëtten Tuerm vum Europäesche Geriichtshaff um Kierchbierg.

1973 gouf de Geriichtshaff ageweit. Deemools war et ënnert d'Guillemete just ee Gebai. Zanter hir gouf et 5 mol vergréissert. Ufank den 90er Jore gouf och de franséischen Architekt Dominique Perrault mat an d'Boot geholl. En Donneschdeg gëtt säin drëtten Tuerm offiziell ageweit. De Star-Architekt war awer haut scho fir eng Visite Guidée zu Lëtzebuerg.

Entworf goufen d'Drillinge virop vum Fransous Dominique Perrault. Si an déi Franséisch Nationalbibliothéik zu Paräis sinn déi bekannt ëffentlech Gebaier aus senger Hand: ''Den Europäesche Geriichtshaff bréngt näischt eran. En ass net ewéi e Musée, wou Entrée bezuelt gëtt, oder wou et e Buttek gëtt. Den Europäesche Geriichtshaff ass am Service fir d'Bierger vun der EU.''

1973 ass den Europäesche Geriichtshaff op de Kierchbierg an dat mëttelst Gebai, de sougenannte Palais, gezunn. Séier war deen ze kleng. No an no koumen Extensiounen dobäi. De Lëtzebuerger Architekt Paul Fritsch erënnert sech un grouss Pläng Enn de 70er Joren, déi awer just Pläng bloufen: ''Dat war am Fong esou grouss ewéi dat wat haut alles hei steet, mat den Tierm an et war esouguer eng Piscine dobäi. (laacht) Um Ënn ass dat alles ofgeblose ginn, wëll du koum d'Kris. Du sollt just den Erasmus gebaut ginn, mä duerno sinn déi aner Tierm nach dobäi komm. Gottseidank.''

Haut schaffen iwwer 2200 Fonctionnairen um Site, majoritär Fraen, 11 Generalaffekoten a 84 Riichter. D'Institutioun baséiert op engem Prinzip. Den Attaché vum Greffier Arnaud Bohler erkläert: ''Et ass de Prinzip vun der Méisproochegkeet. D'Affäre kënnen an alle 24 Sprooche fir Prozeduren agereecht ginn.''

D'Architekten déi um Gebai geschafft hunn, schwätze beim Stil vun enger Mëschung aus emblematesch a rituell, an op der anerer Säit transparent a modern. E Beispill sinn d'Still am Geriichtssall. De Stoff kéint aus dem 18 Joerhonnert sinn, ma ënnert dem Aarm, verstoppt sech modern Technologie. An och deen neien drëtten Tuerm reit sech an dat Konzept an, esou den Dominique Perrault: ''Dësen Tuerm ass faarflech gemëscht. Eng Partie ass schwaarz, déi aner goldeg. Zesummen ass et ee Gebai. U sech ass et den Ensembel vun dëser Architektur.''

Den 3. Tuerm gouf mat engem Budget vun 132 Milliounen Euro realiséiert.