Frankräich an Italien fuerderen d'Schafe vun engem Verdeelungsmechanismus fir Flüchtlingen an der EU.

Staaten, déi dat refuséieren, misste mat finanzielle Strofe rechnen. Dat sot de franséische President Emmanuel Macron e Mëttwoch no enger Renconter mam italienesche Premier Guiseppe Conte zu Roum.

Béid Länner wëllen an der Flüchtlingspolitik an Zukunft eng gemeinsam Positioun vertrieden. Dem Emmanuel Macron no missten all d'EU Memberlänner sech op déi eng oder aner Manéier un dësem Verdeelungsmechanismus bedeelegen. Am anere Fall géife si finanziell bestrooft ginn.

Donieft hu sech de franséische President an den italienesche Premier op enger gemeinsamer Pressekonferenz zu Roum, fir ee méi effiziente Retour vu Flüchtlingen, deenen hier Demande op Asyl refuséiert gouf, an hir Heemechtslänner ausgeschwat.