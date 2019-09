Fir verschidde Küsteregiounen am Norde vun Europa kéint als Suitte vun der Klimaerwiermung de Risk vun Héichwaasser klammen.

Dat halen international Fuerscher an enger Etüd fest, déi am Fachmagasinn "Science Advances" publizéiert gouf. D'Gefor virun ëmmer méi kräftege Reeschaueren, verbonne mat Iwwerschwemmungen, géif tendenziell zouhuelen. D'Fuerscher haten unhand vu Computersimulatiounen ënnersicht, wéi sech duerch de Klimawandel an Europa, d'Gefor virun Héichwaasser duerch kombinéiert Wiederphänomener kéint veränneren. Si hunn dobäi d'Zäitspan vun 1970 bis 2004 mam Zäitraum vun 2070 bis 2099 verglach.

Besonnesch betraff wieren zum Beispill déi norwegesch Westküst ronderëm d'Stad Bergen. Do kéint sech de Risiko vu staarkem Reen an Iwwerschwemmungen verfënneffachen. Och Regiounen an Holland, der Westküst vu Groussbritannien a Küsten a Frankräich wiere betraff. Am Süde vun Europa dierft de Fuerscher no d'Situatioun eng aner sinn. Do dierften d'Iwwerschwemmungen zeréck goen, wouduerch d'Gefor vun extrem staarkem Reen ofhëlt.