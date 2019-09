Eng Iwwergangsléisung fir Migranten, déi aus Séinout gerett goufen. Doriwwer beroden d'EU Innen- a Immigratiounsminister zu Vittoriosa op Malta.

Mat um Dësch sëtzt de Lëtzebuerger Aussen- an Immigratiounsminister Jean Asselborn. Et soll ee prinzipiellen Accord fonnt ginn, wéi Bootsmigranten aus dem zentrale Mëttelmier an Zukunft op aner EU-Staate verdeelt ginn.

Am Virfeld vun dëser Renconter huet sech de Jean Asselborn an engem Interview mat der "Welt am Sonntag", fir eng nei Rettungsmissioun vun der EU ausgeschwat. Et wier een Zeeche vun Humanitéit, dass sech d'Europäesch Unioun un der Rettung vu Flüchtlingen, déi a Séinout gerode sinn, bedeelegt. Hien huet all d'EU Länner opgefuerdert, bei dëser Missioun matzemaachen. Op Dauer kéint een dat net fënnef oder sechs Länner iwwerloossen. Op d'mannst eng Dose Länner wieren néideg fir Migranten, déi gerett goufen, opzehuelen. D'EU-Rettungsmissioun "Sophia" war am Mäerz wéinst dem Sträit iwwert d'Verdeele vun de Flüchtlinge gestoppt ginn.



Op Malta soll elo eng Iwwergangsléisung fonnt ginn. Den Ament ass et esou, dass d'Migranten deels wochelaang u Bord vun ziville Rettungsschëffer festsëtzen, well d'Regierungen zu Roum a Valletta den Hëllefsorganisatiounen den Accès an hier Häfen reegelméisseg verbidden.

Italien léisst no Informatioune vun der Hëllefsorganisatioun SOS Méditerranée, 182 Migranten, déi aus Séinout gerett goufen, vum Rettungsschëff Ocean Viking u Land. Déi italienesch Autoritéiten hätten hiren Accord ginn, dass déi Iwwerliewend an der sizilianescher Hafestad Messina dierfte vu Bord.