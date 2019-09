Zanter dësem Mount gëtt et eng EU-Datebank fir juristesch Kooperatioun am Kader vum Kampf géint den Terrorismus.

Dëse Register ass awer bis elo just eng Initiativ vun e puer Länner, dorënner Lëtzebuerg.

AUDIO: Counter-Terrorismus Datebank / Reportage vum Bill Wirtz

D’Kooperatioun a Saache Terrorismusbekämpfung wier néideg an Europa, sot de Kommissär fir Sécherheet Julian King ufanks dës Mounts zu Bréissel. Déi nei Datebank verséchert een automateschen Informatiounsaustausch vun momentanen Enquêten, Poursuites-penallen a Veruerteelungen, fir Terrorismus virzebeugen.

Fir déi Lëtzebuerger Europadeputéiert Isabelle Wiseler, déi am Comité fir Aussepolitik an am Ënnercomité fir Mënscherechter sëtzt, ass et onverständlech, dass et dat nach net gëtt. D’Initiativ hätt laang um Dësch geleeën. 2005 schonn hat den Europäesche Conseil eng Decisioun geholl, mä d’Memberstaaten hätte sech virun hirer Responsabilitéit gedréckt. Elo sinn d’Belsch, Holland, Däitschland, Frankräich, Italien, Spuenien an och Lëtzebuerg eleng ob de Wee gaangen, fir de Projet ze realiséieren.

Gehandhaabt gëtt dës Datebank vun Eurojust, eng Agence vun der EU, déi fir Austausch vu juristeschen Informatiounen zoustänneg ass. Doduerch ass d’Isabelle Wiseler och der Meenung, dass d’Biergerrechter respektéiert géingen.

D’Sécherheet, sou d’CSV-Politikerin, wier een Eckpunkt vun der haiteger Politik. Wann d’EU-Bierger sech onsécher fillen, da kéint dat zu Populismus an engem massive Fräiheetsverloscht féieren.

Hier Fuerderung wier dofir och, dass d’Datebank an Zukunft fir all Memberstaaten obligatoresch gëtt an net nëmme fir déi, déi wëllen.