D'Geriicht vun der Europäescher Unioun um Kierchbierg gëtt en Dënschdeg de Moie säi Verdikt bekannt, wat zweiwelhaft Steiervirdeeler vun der amerikanescher Kaffischaîne Starbucks a vum Autoskonstrukteur Fiat uginn. Am Fokus stinn Arrangementer vun deene betraffene Konzerner mat Holland respektiv Lëtzebuerg.

D'EU-Kommissioun war 2015 zu der Conclusioun komm, dass souwuel Starbucks wéi och Fiat vun onerlaabte Steiervirdeeler profitéiert hunn. Wéi et heescht, hätten si hir Beneficer bannent dem selwechte Grupp vun enger Entreprise an déi aner transferéiert. Der Kommissioun no hätte si ënnert dem Stréch quasi keng Steieren dorobber bezuelt.

Starbucks huet dowéinst an Holland a Fiat hei zu Lëtzebuerg ongeféier 30 Milliounen Euro missen nobezuelen. Souwuel déi betraffe Konzerner wéi och déi zwee concernéiert Länner sinn dowéinst viru Geriicht gaangen.

D'EU-Geriicht hat schonn d'lescht Woch iwwert d'Fuerderung vun der EU-Komissioun an Irland, vun Apple 13 Milliarden Euro zeréck gefuerdert. En Uerteel an deem Fall gëtt eréischt an e puer Méint erwaart. Géint d'Decisioun am Fall vu Fiat a Starbucks kann och nach den Europäesche Geriichtshaff saiséiert ginn.