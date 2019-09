D'Innen- an Immigratiounsminister konnte sech e Méindeg op ee provisoresche Verdeelungsmechanismus vu Flüchtlingen am zentrale Mëttelmier eenegen.

Et hätt ee Reegelunge fonnt, fir sou een temporären Noutfall-Mechanismus, huet et no der Reunioun vun de Ministeren op Malta geheescht.

Däitschland huet sech bereet erkläert ee Véierel vun all de Flüchtlingen aus Italien opzehuelen. Och Frankräich kéint ee weidere Véierel iwwerhuelen. Donieft hunn och Lëtzebuerg, Kroatien, Finnland, Irland, Litauen a Portugal hier Bedeelegung zougesot.

Wéi den däitschen Inneminister Horst Seehofer sot, wiere fir dës Zesummenaarbecht kloer Direktiven iwwert d'Prozeduren a kloer Delaie fir d'Verdeele vun de Flüchtlingen ausgeschafft ginn. Iwwert déi genee Verdeelungsquote misst nach diskutéiert ginn, well dës vun der Zuel vun den EU-Länner ofhänkt, déi matmaachen. Des Fro soll wärend dem Conseil vun den zoustännege Minister den 8. Oktober gekläert ginn. Dee Moment sollen nach aner Länner dovun iwwerzeegt ginn, fir sech ze bedeelegen. Dono kéint de Verdeelungsmechanismus a Kraaft trieden.

Den Accord vun e Méindeg gesäit vir, dass Migranten an Zukunft bannent 4 Wochen op déi eenzel Länner solle verdeelt ginn. D'Rettungsschëffer aus dem zentrale Mëttelmier sollen an der Reegel Italien a Malta usteieren. Sollte béid Länner iwwerlaascht sinn, ka Frankräich, op fräiwëlleger Basis, seng Häfen opmaachen. Den Accord soll 6 Méint laang valabel sinn. All Land kann zu all Moment nees erausklammen.