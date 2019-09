D'Participatioun bei de Wieler ënner 25 Joer ass ëm 14 Prozentpunkten, a bei de 25 bis 39 Järegen ëm 12 Punkte geklommen.

Béid Gruppe leien zwar nach ëmmer ënnert der Moyenne vu 50,6 Prozent, nämlech bei 42 respektiv 47 Prozent. Trotzdeem huet dësen Zouwuess dozou bäigedroen, dass d'Quote fir d'éischte Kéier zanter 1994 an d'Luucht gaangen ass. 2014 waren nëmmen 42,6 Prozent vun de Walberechtegten an deenen 28 EU Länner wiele gaangen.

D'Europaparlament hat am Juni eng Ëmfro bei Eurobarometer an Optrag ginn. Iwwer 27.000 Europäer vu 15 Joer un goufe gefrot, ob si wiele waren oder net. 52% hunn hier Stëmm ofginn, well si sech dozou verflicht gefillt hunn. 25% soten, dass si d'EU ënnerstëtzen an 22 Prozent hu betount, dass dee geplangte Brexit hier Decisioun beaflosst hätt, fir wielen ze goen.

Bei deenen déi hier Stëmm net ofginn hunn, huet an der Haaptsaach d'Onzefriddenheet mat der Politik dominéiert oder si ware ganz einfach net intresséiert.

De Parlamentspresident David Sassoli huet d'Resultat vun der Ëmfro als positiv bewäert.