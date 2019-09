Zënter de Bränn am Amazonas weist sech d’Europäesch Unioun méi retizent fir de Fräihandelsaccord mam Mercosur, also Länner aus Südamerika, ofzeschléissen.

Am Joer 2018 louchen d'Exportatioune vun der EU an d'Mercosur-Länner bei 45 Milliarden Euro, iwwerdeems d'Importer aus deene Länner bei 42,5 Milliarden Euro waren, also een zimlech ausgeglachenen Echange. De Fräihandelsaccord sollt dee Flux vereinfachen. De Lëtzebuerger Europadeputéierte Christophe Hansen, Member vun der Kommissioun fir internationalen Handel, seet, dass déi momentan Skepsis mat der Konkurrenz ze dinn hätt, zum Beispill beim Fleesch. Un de Bränn am Amazonas wier net de Fräihandel schold, well den Accord nach iwwerhaapt net a Kraaft ass. Et misst een awer och soen, dass et esou Bränn all Joer géing ginn an dofir misst d'Europaparlament an enger "fact-finding mission" genee kucken, wat a Brasilien grad geschitt. Den CSV-Politiker mengt, dass och déi Länner, déi momentan skeptesch sinn, dorënner Irland a Frankräich, awer och vill ze gewannen hätten un engem Accord.

Et wier wichteg, dass den "développement durable" an esou Accorden eng Roll spillt. Dat wier mam Accord mat Japan och schonn de Fall. De Christophe Hansen seet awer och, dass d'Kritik vun alle Säiten ongewéinlech séier komm wier. Deen immens laangen Accord wier schonn den Dag no der Publikatioun ënner Beschoss geroden.

Fir hie wier d'Decisioun vun der Lëtzebuerger Regierung, fir den Accord "op Äis" ze leeën, op Drock vun der Ëffentlechkeet komm. D'Regierung huet allerdéngs schonn hiert Mandat gi fir de Mercosur-Accord. Dee kann eréischt vun de jeeweilege Parlamenter acceptéiert oder verworf ginn.