Fir iwwert dëst Thema ze schwätzen, ass de fréiere Finanzminister an aktuelle President vun der Chambre de Commerce Luc Frieden um Plateau op der Tëlee.

Besser wär jo, et bräicht een iwwerhaapt net driwwer ze schwätzen. Kee Wonner wann de Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker d'Wuert Brexit net méi héiere kann. Mä et kënnt ee leider net derlaanscht. D'Kand läit wuel am Pëtz, den Austrëtt vu Groussbritannien aus der EU steet virun der Dier.

Et gesäit alles dono aus, ausser et geschitt nach e Wonner, wéi wa mer Enn vum Mount e Brexit kréien an zwar an der gefaarter "haarder Form", heescht en Austrëtt ouni Ofkommes, ouni Reegelen. Net gewosst ass, wéi et dono weidergeet, wéi dono soll zesummegeschafft ginn. An et huet ee jo guer keng Erfarungswäerter. Et wär déi éischte Kéier, datt e Land aus der EU austrëtt. An dat huet sécher politesch, mä eben och ekonomesch Konsequenze fir Groussbritannien a fir Europa.

An och fir Lëtzebuerg, wuel méi wéi fir anerer. Dat huet domadder ze dinn, datt Lëtzebuerg souwisou eng, wéi ee seet, ganz oppen Ekonomie ass, also vill vum Ausland ofhängeg ass. Dobäi kënnt hei dobäi, datt d'Lëtzebuerger an déi britesch Wirtschaft ganz enk matenee verknäppt sinn. Groussbritannien ass no Däitschland den zweetgréissten Handelspartner vu Lëtzebuerg. Dat natierlech wéinst dem Finanzsecteur, der grousser Fongenindustrie, wat jo awer e ganz wichtege Pilier vun eiser Ekonomie ass. Déi konkret Gefor vun engem haarde Brexit ass, datt deen Handel vill Milliarden Euro d'Joer ofhëlt, respektiv, datt aus dem haut enke Partner London a politesch Alliéierten, muer e knallhaarde Konkurrent gëtt. Lëtzebuerg ass souwisou ëmmer viséiert, wat seng Finanzindustrie ugeet. Sou frou si se zu Paräis a London net mat eis an dat dierft nom Brexit net besser ginn.

Um Plateau ass e Mëttwoch den Owend een, dee sech auskënnt. Als fréiere Finanzminister huet hie vill Schluechte fir d'Finanzplaz geschloen, bei der Deutsche Bank zu London huet hien d'Englänner nach besser kennegeléiert an elo steet hien als President vun der Chambre de Commerce nees an der Responsabilitéit fir Lëtzebuerg: De Luc Frieden.

Donieft ware mer och bei der CSSF, dat ass d'Iwwerwaachungskommissioun vum Finanzsecteur. Déi spillt nämlech eng wichteg Roll bei der Preparatioun op de Brexit. Hei hu mer mam Generaldirekter Claude Marx geschwat. Och dat Gespréich fléisst an d'Emissioun e Mëttwoch den Owend an.