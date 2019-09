Den EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker setzt weider op eng Léisung am Brexit-Sträit mat Groussbritannien.

Et géif een intensiv un engem Deal schaffen, seet hien an engem Interview mat der "Augsburger Allgemeinen". De Chef-Negociateur vun der EU, de Michel Barnier, an hie selwer géifen alles derfir maachen.

Wann et en „No-Deal-Brexit“ géif ginn, wären d'Britte responsabel. E Brexit ouni Accord wär eng Katastrof fir d'Britten a fir Europa, sou de Jean-Claude Juncker.