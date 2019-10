Um Dënschdeg ze Moien kënnt Dir hei den Hearing vum designéierten EU-Kommissär fir Aarbecht a Soziales kucken.

Suite vun den Hearingen am Europaparlament vun den zukünftegen EU-Kommissären. De Moie vun 9 Auer un steet den Nicolas Schmit den Deputéierte Ried an Äntwert. De fréieren LSAP-Minister soll an der neier EU Kommissioun vun der Ursula von der Leyen Kommissär fir Beschäftegung ginn. Déi designéiert Kommissiounscheffin muss allerdéngs hier Equippe ëmbauen.

E Méindeg goufen d'Kandidaten aus Ungarn a Rumänien op en neits verworf. Hinne ginn Interessekonflikter virgeheit. Déi juristesch Kommissioun vum Europaparlament huet offiziell ee Veto géint déi betraffe Kandidaten ageluecht. Ungarn huet doropshin direkt een neie Kandidat proposéiert. Den ungareschen EU-Ambassadeur vu bis elo gouf an d'Course geschéckt. Rumänien huet iwwerdeems d'Kandidatur zeréckgezunn awer nach keen neien Numm proposéiert.



Fir d'Ursula von der Leyen ass dëst ee Réckschlag. Hier gëtt reprochéiert, d'Propos vun den EU-Staaten net anstänneg gepréift ze hunn. Elo kéint den Timing duerchernee geroden. Den Ament ass geplangt, dass de Plenum den 23. Oktober iwwert d'Kommissären ofstëmmt, sou dass d'Kommissioun den 1. November kéint ufänke mat schaffen.